« Macky Sall est l’acteur majeur de cette 3e alternance » ( Mamour Cissé, PSD/ Jant Bi )

« Ousmane Sonko a été déchu, diabolisé, martyrisé par l’ancien régime et particulièrement, Macky Sall »! C’est l’intime conviction de Mamour Cissé président du PSD/ Jant Bi qui, lors d’une interview accordée à Dakaractu, aborde la question sur l’ascension fulgurante de Pastef au pouvoir. Selon lui, c’est l’ancien régime qui a facilité cette accession au pouvoir qui n’a donné aucune chance aux anciens partis. « Ousmane Sonko s’est crée son propre réseau et a joué sur tous ces facteurs générés par l’ancien régime. Les sénégalais n’aiment pas l’injustice et c’est ce qui les a poussés à se rendre compte qu’il y a un phénomène qui s’est imposé avec une nouvelle offre politique », précise notre interlocuteur.