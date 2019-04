Macky 2 : Conseil des ministres de rentrée pour les nouveaux et de retour pour d’autres

Après la formation du nouveau Gouvernement, le 1er conseil des ministres pour ce nouvel attelage va se tenir demain. Un conseil des ministres de rentrée pour les nouveaux venus au poste tels que Malick Sall : Garde des sceaux – Ministre de la justice, Mouhamadou Moctar Cissé, Ministre du Pétrole et de l’énergie qui avait un temps occupé le poste de Directeur de Cabinet du Président Sall. On peut noter aussi parmi cette liste Amadou Hott, Ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Moussa Baldé, Ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Cheikh Oumar Anne, Ministre de l'Enseignement supérieur, Samba Ndiobène Ka, Ministre de l'élevage et de la reproduction animale, Abdou Karim Fofana, Ministre de l’urbanisme et du logement, Aminata Assomme Diatta, Ministre du commerce et des PME, Nené Fatoumata Tall, Ministre de la jeunesse ou encore Zahra Iyane Thiam Ministre des microfinances et des économies sociales et solidaires. D’autres ministres vont aussi découvrir cette réunion du Conseil des ministres comme Dame Diop Ministre de l’emploi, Abdou Karim Sall, Ministre de l’environnement et du développement durable et enfin Ndèye Tiké Ndiaye Diop Ministre de l’économie numérique et des télécoms. Me Oumar Youm qui avait quitté la table du conseil des ministres, même si en tant que Directeur de Cabinet y participait, va y revenir cette fois en tant que chargé des infrastructure et du transport.