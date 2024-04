MUCTAT/Moussa Balla Fofana a Abdoulaye S. Sow : “je m’engage aujourd’hui à œuvrer pour continuer tout ce que vous avez fait”

La passation de service au Ministère de l’Urbanisme des Collectivités Territoriales et de l’aménagement du Territoire , entre l’ancien Ministre Abdoulaye SEYDOU Sow et le nouveau Ministre Balla Moussa Fofana , s’est tenue ce matin à Diamniadio. Accompagné du secrétaire d’Etat dudit Ministère, Momar Talla Ndao , ce dernier a officiellement pris fonction . Y prenant parole le Ministre sortant a magnifié l’engagement des agents du ministère qui lui a valu la « satisfaction » de l’ancien Président de la République Macky Sall qui selon lui a renouvelé plusieurs fois sa « confiance ». S’adressant à la nouvelle équipe qui va prendre les rênes dudit département ministériel, il ajoute «je salue vos convictions qui vous ont mené aujourd’hui là où vous êtes. Vous êtes des exemples pour les jeunes. Ce sont les mêmes convictions qui m’ont poussé à vouloir servir la république . Nous nous sommes souvent croisés dans des plateaux télévisés. Mais c’était toujours dans le respect. Ce qui nous permet aujourd’hui d’être là à échanger des civilités. Je vous souhaite pleins succès dans cette nouvelle mission », a ajouté le ministre sortant Abdoulaye SEYDOU Sow .



Balla Moussa Fafona , le ministre entrant , a salué l’engagement de Abdoulaye SEYDOU Sow qui selon lui a abattu un travail « remarquable» à la tête du Ministère de l’Urbanisme , ces dernières années. « Permettez moi de remercier Abdoulaye SEYDOU sow , pour l’accueil et la disponibilité. Lors de ma nomination , il m’a appelé personnellement pour me féliciter . Et je m’engage aujourd’hui à œuvrer pour continuer tout ce que vous avez fait comme résultats à la tête de ce ministère qui est fondamental pour la politique du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je veux juste dire aux agents de ce ministère que nous sommes à leur service pour relever ce défis… », a -t- il déclaré devant les agents du Ministère de l’Urbanisme des Collectivités Territoriales et de l’aménagement du Territoire.