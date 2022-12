MLD au ministre du budget : « Avec cette réduction, vous allez augmenter le prix de l’énergie… Il faut préparer le peuple à cela! »

Dans son discours de ce matin, le député de la coalition Wallu ne se considère pas comme rassuré avec la réduction drastique du budget de l’énergie qui a fortement baissé. Selon Mamadou Lamine Diallo, le gouvernement du Sénégal doit dire la vérité aux sénégalais. « C’est mon avis. Je ne vois pas comment vous pouvez vous empêcher d’augmenter le prix de l’énergie. Avec ce que vous avez écrit et prévu, vous devez préparer le peuple à ce qui va se passer », alerte le député qui s’adressait au ministre des finances et du budget qui était aux cotés de son collègue des énergies et du pétrole.



Sur les contrats de partage de productions pétrolières également, Mamadou Lamine Diallo s’inquiète sur les parts de Petrosen et aussi, en ce qui concerne le gaz, les parts de BM et Cosmos. Des interpellations qui préoccupent le député qui aborde aussi, le système de mesurage et d’homologation et demande des explications claires de la part des ministres présents à la plénière ce vendredi.