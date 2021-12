MBACKÉ - Docteure Mame Aby Sèye (FFFPT) : « Deux cohortes de 20 talibés sont formés dans le solaire »

Former les talibés et leur donner des qualifications dans certains domaines dont le solaire… voilà la trouvaille du FFFPT au niveau de l’agglomération Touba- Mbacké. Docteure Mame Aby Sèye, Directrice du Fonds de financement de la Formation Professionnelle et Technique était en visite à Mbacké et Touba dans le cadre d’une tournée de supervision qui permet à sa structure de tâter le pouls des bénéficiaires et de repartir avec de nouvelles perpectives et orientations par rapport aux financements de la formation professionnelle.



La directrice se félicitera de la décision qui a été prise d’insérer les talibés issus des daara dans le dispositif de formation afin de leur octroyer des compétences. C’est ainsi, confie la directrice, que ces talibés généralement isolés de ces dispositions de formation d’avoir des métiers et d’être en mesure de se monter en GIE. Présentement 40 d’entre eux sont programmés pour subir une formation dans le solaire. Une cohorte de 20 est déjà prise en charge.



Docteure Mame Aby Sèye parlera de produits à financer par sa structure en matière de diagnostic automobile, de plomberie, etc… signalant que la demande est assez forte pour être classée en priorité.