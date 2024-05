Campagne agricole 2024-2025: Le ministre de l’agriculture fixe la constitution des commissions de supervision de distribution des semences et engrais

Dans une circulaire signée le 10 mai 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage a fixé les missions et la composition des commissions de supervision, de contrôle et de suivi des opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles pour la campagne 2024-2025.







Il s’agira d’une composition au niveau national qui aura comme objectif de contrôler et de faire le suivi des opérations de cession des intrants agricoles. Elle va superviser, coordonner et veiller à la traçabilité et à la transparence des opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles sur l'ensemble du territoire national. Ele est également chargée du suivi des campagnes agricoles.







Cette commission est composée du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Elevage ou son représentant, du vice-Président, du ministre des Forces armées ou son représentant du secrétaire du Directeur de l'Agriculture, un représentant de l'Assemblée nationale et conseil économique, social et environnemental.







Il y aura aussi une commission régionale est ainsi composée du gouverneur de région qui est le président ou son représentant, d’un vice-président qui sera un représentant des forces de défense et de sécurité (FDS) et d’un secrétaire qui sera le Directeur Régional du Développement Rural. D’autres commissions au niveau départemental et local seront aussi constituées comme l’indique la circulaire ci-dessous.