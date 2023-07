MBACKÉ - Abdoulaye Sylla, PDG de Ecotra (encore une fois) candidat désigné à la prochaine présidentielle de 2024 par des jeunes de Touba et Mbacké

Après les femmes Entrepreneures de Malika, Abdoulaye Sylla, Pdg de Ecotra et promoteur du Club 50% de Préférence Nationale a été, une fois de plus, désigné candidat à la prochaine présidentielle de 2024 par des jeunes de Mbacké et de Touba. Profitant de l’occasion offerte par la rencontre dominicale déroulée à Mbacké, les intervenants ont estimé que le Sénégal a besoin d’un leader travailleur pour s’extirper des griffes du sous-développement. Un message que Serigne Modou Bousso Dieng, chef de délégation du club dans le cadre de cette tournée nationale entamée depuis quelques mois, promettra de porter à la connaissance de l’homme d’affaires Sénégalais. La rencontre s’est déroulée sous la présence de Assane Sylla, Pdg du groupe Ecotra et Sg du C50%PN.