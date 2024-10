Lutte contre les maladies tropicales négligées: " Il y a plus de 7 millions de personnes au niveau du Sénégal qui sont exposées à ces maladies..."( Dr Ndèye Mb. Kane)

Un crd sur les maladies tropicales négligées et sur la mise en œuvre du projet " Accélérer l'élimination résiliente, innovante et durable des MTN", s'est tenu ce mercredi 16 octobre 2024 à Thiès. Présidée par le gouverneur de Thiès, en présence de Mme Ndéye Mbacké Kane, coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale, la cérémonie était une occasion de " partager avec tous les acteurs au niveau de la région sur les maladies tropicales négligées, mais plus particulièrement sur le projet "accélérer l'élimination résiliente et durable des maladies tropicales négligées au niveau du Sénégal", a rappelé le Dr Ndèye Mbacké Kane.

" Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un crd pour parler des maladies tropicales négligées au niveau du Sénégal[...]. Au niveau du Sénégal, nous avons ciblé 14 maladies tropicales négligées sur les 21 qui sont recensées au niveau international". D'après elle, " toutes les régions sont endémiques à ces maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 7 millions de personnes au niveau du Sénégal qui sont exposées à ces maladies[...], mais cas même avec les interventions qu'on a menées depuis longtemps on est sur la voie d'élimination de ces maladies...", a-t-elle rassuré.