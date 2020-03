Lutte contre le Covid-19 : Pape Alioune Ndiaye vient en appui à 600 familles sises à Diamalaye.

L'international Sénégalais, Pape Alioune Ndiaye (PAN) s'est engagé dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal. Pour ce faire, c'est dans la localité de Diamalaye (Dakar) que le milieu de terrain de Trabzonspor (Turquie) a commencé son action de solidarité.



Plus de 600 familles ont pu bénéficier d'un soutien de taille de la part du footballeur, en ces périodes compliquées. Un important lot de denrées alimentaires (riz, sucre, huile) et de produits antiseptiques (détergents, eau de javel, gel hydro-alcoolique) a été distribué aux familles démunies sises dans ladite localité.



Un bel élan de solidarité de la part de "Badou Boy" qui n'a pas oublié ses compatriotes avec qui il partage cette localité qu'il connaît très bien. De quoi booster les populations bénéficiaires, dans cette longue lutte contre la pandémie du coronavirus. À ce jour, le Sénégal compte pas moins de 175 cas déclarés positifs au Covid-19, pour 40 guéris et zéro décès...