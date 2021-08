Lutte contre la Covid-19 à Kolda : L’appel pressant de Chérif Léhibe Aïdara, khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady.

Face à la recrudescence de la Covid-19 avec son variant Delta, le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, Chérif Léhibe Aïdara lance un appel pressant aux sénégalais pour le respect des mesures barrières. En tant que guide religieux, il interpelle aussi les populations du Fouladou à redoubler de vigilance pour arrêter la chaine de transmission.



À l’en croire, « à l’instar de la plupart des pays du monde, aujourd’hui le Sénégal subit une forte recrudescence de la Covid-19, notamment de son variant Delta. Les cas se multiplient, le malheur frappe de paisibles citoyens innocents et laisse souvent des familles endeuillées, éplorées et dans le désarroi total. C’est pourquoi, j’invite les populations au respect strict des mesures barrières afin de couper la chaine de transmission. Force est d’admettre que ce variant Delta est inédit, insaisissable, imprévisible et très redoutable. La peur et la terreur gagnent nos communautés, nos terroirs et met à mal le fondement même du fameux "vivre ensemble à la sénégalaise". Cette situation nous inquiète et appelle notre sens de responsabilité collective, en particulier celle des guides religieux, des responsables politiques et autres leaders d’opinion… »



Pour combattre ce virus, il estime que le pays tout entier doit se sentir interpellé par ce devoir moral et patriotique. « Nous ne devrions pas nous résigner en nous avouant vaincus devant ce virus d’une dangerosité inouïe. C’est pourquoi, notre responsabilité morale et éthique nous recommande de prendre la parole publique en tant que guides religieux pour dire non! Au nom de toute la famille chérifienne de Saré Mamady, j’appelle tout le peuple sénégalais, en particulier la jeunesse, la classe politique et les leaders d’opinion, à la mobilisation totale et entière contre ce virus. Mon appel vise surtout au retour au respect strict des mesures de bon sens en vigueur... »