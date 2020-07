Lutte contre la Covid-19 : Les femmes de l’Artp arment les établissements scolaires des trois départements de Dakar.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l'Association des Femmes de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes ( AfArtp) est au chevet des établissements scolaires.



En effet, ladite association a mis à la disposition de chaque établissement scolaire cent cinquante (150) masques en tissu, une (1) machine lave-mains, deux (2) cartons de gel hydroalcoolique, deux (2) cartons de savon liquide et deux (2) thermoflash.



D'après le communiqué, ces dons seront distribués dans les trois départements de la banlieue de Dakar. Il s'agit de l’École élémentaire de Daroukhane/C à Guédiawaye dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, les CEM de Pikine Guinaw Rails Sud et de Malika, le Lycée de Keur Massar et le Groupe Scolaire Mamour Diop de Santhiaba Rufisque.



Le communiqué nous renseigne que portée sur les fonts baptismaux en 2007, l’Association des Femmes de l’ARTP vise à favoriser l’émergence d’un cadre d’épanouissement pour l’ensemble de ses membres sur la base de certaines vertus cardinales que sont la solidarité, la tolérance, la concertation et le consensus.