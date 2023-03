Lutte contre l’insécurité : Un malfaiteur interpellé sur la RN1, deux autres en fuite.

Depuis un certain temps, une série d’agressions est notée sur les routes. Des individus à bord de motos et qui font semblant de faire du transport sèment la terreur. Pour y mettre fin les forces de sécurité et de défense sont aux aguets, prêtes à intervenir à tout moment.

Ce fut le cas le 04 Mars, quand les gendarmes de la gare des baux maraîchers ont été informés de la présence suspecte de 3 individus à bord de motos sur la RN1. Une fois sur les lieux, un des malfaiteurs a été interpellé et les deux autres ont réussi à disparaître. Les trois motos ont été saisies et l’enquête suit son cours.