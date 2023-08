Lutte contre l’immigration irrégulière : 62 candidats interpellés dans la période du 27 au 29 Août.

Les multiples accidents et disparitions en mer ne semblent pas freiner l’ardeur des candidats à l’immigration irrégulière. C’est dans ce contexte que la gendarmerie nationale est en train de multiplier les opérations de sécurisation sur tout le long du littoral. Ainsi, dans la période du 27 au 29 Août 2023, ce sont 62 candidats qui ont été interpellés entre Ziguinchor, Mbour et Dakar. Par la même occasion, deux moteurs hors-bord et 1800 litres d’essence ont été saisis.