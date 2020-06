Lutte avec frappe : Le « Don King », Gaston Mbengue, signe son retour avec des combats chocs et un tournoi en perspective...

C'est reparti pour une saison de lutte 2020 / 2021 qui s'annonce rythmée. C'est du moins ce à quoi on pourrait s'attendre si l'on en croit les propos de Gaston Mbengue qui s'entretenait sur son retour au micro du chroniqueur de lutte Bour Guéweul. Le promoteur qui s'est résolu à retrousser les manches et redonner un second souffle à la lutte avec frappe, a décliné sa nouvelle feuille de route durant cet entretien accordé à Dakaractu.



Il s'agira dans un premier temps, selon le "Don King" Sénégalais, de veiller impérativement à ce que les cachets des lutteurs soient raisonnables. D'après lui, il est hors de question de tomber à nouveau dans la surenchère à coups de millions. Ce qui pourrait éventuellement permettre aux autres promoteurs de mettre sur pied des combats. À ce propos Gaston Mbengue mijote secrètement des combats chocs voire un tournoi grand format entre " VIP ".



Autant de possibilités évoquées en détails dans cette interview de près d'un quart d'heure d'échanges assez mouvementés...