Lutte / Ndogou-Mbeur avec Fourrière de l'Écurie Grand-Yoff Mbollo

Fourrière est un jeune lutteur très prometteur, habitant Grand-Yoff, une localité qui perd de plus en plus ses grands champions. Le pensionnaire de l’écurie Grand Yoff Mbollo était à l’honneur dans ce nouveau numéro de Ndogou Mbeur. Il prétend ainsi être celui qui relèvera au plus haut la lutte dans cette partie populaire de la région de Dakar. À l’en croire, tout Grand Yoff a mis son espoir sur ses épaules et n’acceptera de compétir que dans des grands combats. Pour terminer, le jeune lutteur a tenu à sensibiliser la jeunesse à prendre en main son avenir et aussi celui de Grand Yoff. Entretien avec Bour Guéweul…