Loyer / Aminata Assome prévient les contrevenants : « Les sanctions qui s'imposent seront prises avec rigueur... »

Le ministre du commerce et des PME était très attendu ce mercredi à l'assemblée nationale sur la question relative au loyer qui ne connaît toujours pas une issue heureuse pour les locataires comme pour les bailleurs.



Après le vote de son budget, Aminata Assome Diatta, pour la mémoire des parlementaires, précise : "Nous travaillons certes autour d'un observatoire et d'autres réglementations. Mais il faut savoir que cette question n'est pas simple parce que nous devons impliquer tous les acteurs. C'est un secteur transversal", dira Aminata Assome Diatta.



Concernant le décret qu'elle a rappelé hier et qui est relatif au montant du loyer à usage d'habitation, Aminata Assome Diatta précise bien que c'est un montant fixé à deux mois. Elle rappelle que les sanctions seront prises contre ces contrevenants une fois le travail de fond entre les différents acteurs terminé.