Loyer / Abdou K. Fofana à son successeur : « Nous avons mieux régulé et diminué les prix… »

C’est en toute sobriété que la passation de service entre le ministre Abdou Karim Fofana et son remplaçant, Serigne Guèye Diop s’est déroulée ce jeudi. Un moment pour le désormais ancien ministre du commerce, de la consommation et des PME de faire le bilan de son parcours dans ce département.

Selon Abdou Karim Fofana qui recevait son successeur SerigneGuèye Diop, « la continuité des mesures prises en concertation étroite avec les commerçants et les consommateurs dans le domaine du loyer doit se poursuivre. D’ailleurs, il rappelle au nouveau ministre que des efforts considérables ont été consentis. « Nous avons mieux régulé et diminué les prix du loyer. Aussi, toujours en terme de bilan, nous avons procédé au recrutement de 1.000 volontaires de la consommation pour renforcer la surveillance du marché et le contrôle des prix. Ce recrutement exceptionnel tend à faire passer le ratio agent/commerce à 1/100 au lieu 1/500 et le ratio visites/jours de 1 visite/33 jours à un ratio 1 visite /7 jours », a-t-il rappelé.



Le département sous Karim Fofana a aussi travaillé à rendre cette présence physique sur le terrain beaucoup plus efficace par la dotation en moyens logistiques, la modernisation des services, la revalorisation salariale, la mise en place d’une plateforme digitale centralisée de collecte, de traitement de l’information, de surveillance du marché et des détaillants en particulier.



Abdou Karim Fofana exhorte le ministre Serigne Guèye Diop à ne ménager aucun effort pour poursuivre sur cette lancée. Il s’agira pour lui, de travailler sur la poursuite de la stratégie de production et de consommer local qui a valu beaucoup de satisfaction, notamment en ce qui concerne les produits horticoles, l’investissement dans des unités de stockage pour mieux conserver la production locale et diminuer les importations, la défense des entreprises commerciales et des industries alimentaires ou biscuitières par l’interdiction des importations et la hausse des taxes à l’importation sur certains produits ainsi que l’interdiction des exportations de certaines matières premières comme la ferraille utilisée dans notre industrie métallurgique. Également, le renforcement de la spécialisation des services et de la formalisation et du soutien aux PME, acteurs majoritaires du tissu économique du pays avec un taux de 99,8%.