Loi sur le parrainage : Les cadres républicains se félicitent de son adoption

La convergence des cadres républicains se félicite de l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de révision constitutionnelle portant sur l'institution du parrainage citoyen pour tout type d'élection au Sénégal. À cet effet, elle exprime ses vives félicitations aux députés et salue la sérénité et la régularité avec lesquelles les travaux ont été conduits par Monsieur Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée Nationale. La CCR associe à ses félicitations, le Professeur Ismaila Madior Fall, Garde des sceaux, Ministre de la justice pour la pertinence et la clarté de ses arguments.

La convergence des cadres républicains se réjouit de cette loi qui rétablit désormais l’égalité entre les candidats indépendants et ceux portés par des partis ou coalitions de partis politiques. Celle-ci permet aussi de prévenir toute possibilité de blocage de notre système électoral menacé par la multiplication des candidatures.

La CCR note avec satisfaction le sens des responsabilités, la cohésion et l'union sacrée des députés de BBY face aux vaines tentatives de blocage de l'opposition.

Les cadres de l'Alliance Pour la République réaffirment leur soutien indéfectible à Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, dans sa vision de rationalisation des candidatures et de crédibilisation du jeu politique.

Ainsi, la CCR appelle l'opposition qui a boycotté, à saisir la main tendue du Chef de l'Etat depuis le 20 octobre 2016, afin de discuter des modalités d'application de cette loi pertinente et utile qui marque un tournant décisif dans la consolidation de notre démocratie.

La CCR salue la sagesse et la maturité du peuple sénégalais qui a refusé de suivre les mots d'ordre des aventuriers politiques et pyromanes de la République qui voulaient déstabiliser et semer le chaos dans notre pays. Par la même occasion, les cadres de l’Alliance Pour la République condamnent les tentatives de manipulation et les propos injurieux à l’encontre du peuple sénégalais.

Elle félicite enfin les forces de sécurité qui, avec professionnalisme, ont déjoué les entreprises diaboliques d'une opposition irrationnelle en perte de vitesse.



Fait à Dakar le 21 avril 2018

La convergence des cadres républicains

