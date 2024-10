Loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique : lancement des consultations vers une actualisation

Votée le 25 mai 2004 par l’Assemblée nationale et promulguée le 4 juin 2004 sous la loi n° 2004-16, la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) prévoit de servir de cadre légal d’orientation stratégique du développement de l’agriculture sénégalaise pour 20 ans.

Ainsi, pour l’atteinte des orientations de départ, les autorités étatiques ont engagé les parties prenantes pour sa révision et sa réactualisation dans le cadre d'un atelier national de lancement des consultations/concertations pour l’actualisation de la Loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH) et de préparation du Conseil Supérieur d’Orientation Agro-Sylvo-Pastoral (CSOASP).

Une occasion saisie par le ministre chargé de l’Agriculture pour le fixer comme objectif à atteindre avant la fin de l’année 2024, conformément à la directive du Président de la République lors des Conseils des ministres respectifs des 8 mai et 14 août 2024.

Pour mener à bien un tel processus qui se veut le plus participatif et le plus inclusif possible, il prévu

la mobilisation nationale et régionale des acteurs concernés, couplée à des concertations thématiques avec l’ensemble des parties prenantes de la LOASP sur l’étendue du territoire national.



Prenant part à cette rencontre tenue ce vendredi 11 octobre, les représentants des éleveurs, cultivateurs, entre autres, ont saisi l'opportunité pour décrier les problèmes que rencontrent leur secteurs respectifs tout en saluant les avancées notées de la part du nouveau gouvernement.