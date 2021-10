Locales 2022 : La Coalition Jammi Sénégal autour du candidat Mamour Diallo a déposé sa caution.

Après avoir annoncé leur participation aux élections locales, les mandataires de la Coalition Jammi Sénégal ont déposé, ce jeudi, à la Caisse des dépôts et Consignations (CDC), une caution au nom de leur candidat Mamadou Mamour Diallo. La nouvelle a été donnée par le mandataire Adama Guèye.



« En ma qualité de mandataire, j’ai conduit une délégation de la grande coalition Jammi Sénégal autour du candidat Mamadou Mamour Diallo, pour déposer à la CDC, la caution pour les élections Locales du 23 janvier 2021 », a-t-il informé.



Le mandataire renseigne que la coalition a su fédérer des entités de la jeunesse lougatoise, des mouvements féminins et des autorités religieuses.



Le groupe a été bâti avec le Mouvement Dolly Macky, Bes dou niakk, la Coalition de Mou­vements Citoyens (Adiana), des Associations de jeunes, de femmes, des anciens maires et des mouvements de la Société civile de Louga.



Jammi Sénégal a pour objectif proclamé d’aller aux élections locales de janvier 2022, en étant « une coalition qui incarne le changement ».