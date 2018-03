Liverpool : Salah, un prix de 227 M€ évoqué

Mohamed Salah (25 ans, 41 matchs et 36 buts toutes compétitions cette saison) sera peut-être l'un des feuilletons de l'été. Auteur d'une saison exceptionnelle à Liverpool, l'ailier égyptien pourrait être très courtisé. Ce mardi, The Sun titre : "227 millions d'euros. Real, Barça et PSG ciblent Salah." D'après le tabloïd anglais, Liverpool n'a pas l'intention de céder son joueur à un concurrent de Premier League et seuls les trois clubs cités peuvent donc se payer l'ancien de la Roma.



Néanmoins, on peut émettre des doutes sur cette information. Si le Real Madrid est une destination possible en cas de vente de Gareth Bale, par exemple, comment imaginer le PSG dépenser autant alors qu'il doit encore vendre pour rester dans les clous du fair-play financier ? Et Paris a d'autres priorités que renforcer son attaque. Quant au FC Barcelone, il est déjà bien armé avec le recrutement d'Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho cette saison. La vente de ce dernier permet d'ailleurs à Liverpool de ne pas avoir besoin d'argent, et donc de ne pas être dans l'obligation de vendre Salah.