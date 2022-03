Litige foncier à la salle de vente : la collectivité Lébou prête à récupérer le terrain…

Le terrain où était implanté la salle de vente fait l’objet d’un litige. Après l’incendie survenu lundi dernier, la collectivité lébou voudrait faire main basse sur l’espace, malgré la promesse du Président Macky Sall d’appuyer à hauteur de 75 millions de FCFA les sinistrés et celle des deux mairies, du Plateau et de la ville de Dakar pour une somme de 100 millions.



L’annonce est faite par le porte-parole du jour, par ailleurs responsable des jeunes Lébou, Makhtar Mbengue, en marge d’un point de presse en face la salle de vente. En effet, le Grand Serigne de Dakar Papa Ibrahima Diagne, Chef Supérieur de la Collectivité Lébou, attendu sur les lieux, a finalement fait faux bond.



Un problème de sécurité se posait selon nos informations. D’ailleurs le site a été sécurisé et personne n'était autorisé à accéder sur les lieux...