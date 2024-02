Litige foncier à la cité Almadies 2 (Keur Massar): Les populations s’insurgent contre l’accaparement de plus 15 maisons en construction

Les populations de la cité Almadies 2 ont eu un réveil douloureux ce samedi. Elles ont assisté à la démolition de plus de 15 maisons en construction. Le collectif qui s’est aussitôt formé pour dénoncer les manœuvres d’un promoteur immobilier qui veut « s’emparer »de 1ha de l’assiette foncière, entend Ester en justice: « bizarrement, nous n’avons pas vu la Descos sur le terrain. Mais plutôt des personnes en civil qui viennent faire des ciblage de plusieurs villas. Je rappelle que nous sommes installés sur plus de 2ha dans cette cité. Donc nous ne comptons pas laisser des gens venant on ne sait d’où, s’accaparer de nos terrains » regrette le porte-parole du collectif, Ousmane Gueye qui annonce avoir saisi un huissier pour faire les constatations. Ils interpellent les autorités et envisagent d’ester en justice.