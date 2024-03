Litige foncier à Saly/ Les populations réclament leur forêts... De gros bonets indexés " Nous exigeons l'arrêt immédiat des travaux et interpelons les autorités " (Pape Amadou Diagne )

Ce samedi 29 mars les populations de Saly à leur tête le responsable Pape Amadou Diagne de Mimi 24 de la coalition Diomaye Président ont battu le macadam pour réclamer leur forêt... Ce dernier s'est désolé de la situation foncière de la commune et a profité du micro de Dakaractu Mbour pour inviter les autorités à réagir..." Nous sommes en face d'une situation déplorable, des arbres plantés par nos parents qui devraient nous servir, voilà aujourd'hui je ne sais par quelle alchimie ces terres sont partagées par de gros bonnets comme des bonbons... Nous avions fait des promesses à l'endroit des populations pour la résolution définitive de ces genres de pratiques donc nous invitons les nouvelles autorités à agir le plus rapidement possible...en suspendant ces travaux..Vous le constatez vous même...ils sont en train de faire à la va-vite pour terminer leurs constructions...Saly est la vitrine du Sénégal pratiquement les 2/3 des touristes sont ici... donc l'occupation des espaces doit être réglementée...Il ne reste plus d'espaces à Saly donc il faut impérativement régler cette affaire " peste Pape Amadou Diagne....Vidéo