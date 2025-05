Liste de Pape Thiaw pour les amicaux de juin : Les Lions vont devoir rugir sans Sadio Mané !

Le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé ce lundi 27 mai 2025, en conférence de presse, la liste des 26 Lions convoqués pour les deux matchs amicaux du mois de juin. Le Sénégal affrontera l’Irlande le 6 juin , puis l’Angleterre le 10 juin . Une annonce marquée par une absence de taille : celle de la star Sadio Mané, non retenu pour ce rassemblement.



Gardiens : continuité et confiance



Le trio de gardiens retenus ne surprend pas :

• Édouard Mendy

• Mory Diaw

• Yehvann Diouf



Une hiérarchie stable, avec Mendy en leader et deux gardiens en quête de temps de jeu international.



Défense : mix d’expérience et de jeunesse



La ligne arrière est bien fournie avec huit éléments :

• Kalidou Koulibaly

• Abdoulaye Seck

• Abdou Diallo

• Moussa Niakhaté

• Ismail Jakobs

• El Hadji Malick Diouf

• Antoine Mendy



Une base solide encadrée par Koulibaly, avec de la fraîcheur injectée dans le couloir droit et l’axe.



Milieux : densité et profil technique



Pape Thiaw fait appel à un milieu de terrain dense et complémentaire :

• Idrissa Gana Gueye

• Lamine Camara

• Habib Diarra

• Pathé Ciss

• Pape Gueye

• Krëpin Diatta

• Pape Matar Sarr

• Mamadou Lamine Camara



Le choix de l’activité, de la vision de jeu et de la percussion. Les jeunes Camara et Sarr seront à surveiller de près.



Attaque : l’après-Mané se dessine



L’absence de Sadio Mané oblige le staff à revoir ses plans offensifs. Voici les hommes chargés de faire trembler les filets :

• Ismaila Sarr

• Nicolas Jackson

• Abdallah Sima

• Iliman Ndiaye

• Cheikh Tidiane Sabaly

• Boulaye Dia

• Idrissa Gueye

• Cherif Ndiaye



Une attaque rajeunie, vive, rapide et technique, mais qui devra prouver qu’elle peut briller sans le leader emblématique de la Tanière.



Programme des matchs amicaux

• 06 juin 2025 : Irlande vs Sénégal

• 10 juin 2025 : Angleterre vs Sénégal



Pape Thiaw poursuit son travail de reconstruction et de renouvellement. Ces deux chocs européens seront de vrais tests pour mesurer l’état de forme des Lions… et leur capacité à exister sans leur icône.