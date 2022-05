Liste de BBY à Bambey - L’ambassadeur itinérant El Hadj Dia appelle à une mobilisation autour des candidats choisis

« Je soutiens sans réserve et inconditionnellement les choix du Président de la République au niveau départemental à Bambey en perspective des élections législatives. »

L’ambassadeur itinérant a tenu d’emblée à lever toute équivoque, à appeler au rassemblement et à affirmer son engagement total à travailler pour le succès de la liste. « Je viens d’informer tous mes militantes et militants à se mobiliser autour des candidats désignés et à m’accompagner dans mes ambitions. Je ne peux me permettre de perdre une élection à Bambey -commune et Bambey - département par reconnaissance à tout ce que le Président Macky Sall a fait pour les populations locales. Nous tendons la main à nos candidats pour une éclatante victoire à l’occasion des joutes. »

Pour rappel, Khalil Ibrahima Fall et Coumba Diop ont été choisis titulaires sur la liste départementale.