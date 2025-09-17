Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé

Youssoupha Mbodj (21ans) a marqué ses débuts en Ligue des champions par un doublé retentissant face au norvégien Bodo/Glimt (2-2). Le jeune latéral gauche sénégalais, titularisé pour la première fois dans la compétition, a ouvert le score à la 23e minute puis a doublé la mise à la 73e minute, illustrant son impact offensif immédiat.



Arrivé cet été du FC Vysočina Jihlava (D2 tchèque), pour compenser le départ d’El Hadj Malick Diouf, Mbodj a rapidement convaincu par son potentiel. Solide défensivement et décisif, il incarne la nouvelle génération de talents sénégalais en Europe.





Malheureusement, son équipe a concédé deux buts en fin de match, privant le Slavia Prague d’une victoire historique.