Ligue des champions : Le Bayern Munich prend sa revanche contre le PSG

Sévèrement battu (3-0) à l'aller au Parc des Princes, le Bayern Munich a répondu au Paris Saint-Germain mardi soir, à l'Allianz Arena, pour le compte de la 6e et dernière journée de Ligue des champions. Les troupes de Jupp Heynckes l'ont emporté (3-1) mais ne subtilisent pas la première place du groupe B aux Franciliens.



Robert Lewandowski avait le premier trouver l'ouverture (8e) avant une première réalisation signée Corentin Tolisso (38e). L'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais s'est offert un doublé en seconde période (69e), alors que Kylian Mbappé avait lui sauvé l'honneur des Rouge et Bleu en début de second acte (50e). Dans le même temps, le Celtic Glasgow, pourtant battu à domicile par le RSC Anderlecht (0-1), est reversé en Ligue Europa.