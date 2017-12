Ligue des champions : Derrière Falcao, c’est le néant

C’est peu dire que Kylian Mbappé, auteur de 26 buts toutes compétitions confondues la saison passée, mais aussi Valère Germain, qui a fini à 17 réalisations, ont laissé un vide du côté de l’AS Monaco. Statistiquement, les attaquants que le club du Rocher a recrutés durant l’été ont bien du mal à faire trembler les filets. A l’exception de Radamel Falcao, déjà à 15 buts (après son total précédent de 30), aucun joueur de l’effectif n’a marqué à plus de trois reprises ! Problématique.



Alors que le champion de France est déjà assuré de finir dernier de son groupe de Ligue des champions, Leonardo Jardim a en effet annoncé 5 changements pour le déplacement à Porto, mercredi soir. Falcao pourrait donc souffler. "C’est une belle opportunité pour nos jeunes joueurs de jouer ici contre une bonne équipe du FC Porto", a ainsi lancé le coach portugais en conférence de presse, laissant clairement planer le doute sur la participation des anciens Dragons Falcao et Moutinho.

Keita Baldé (3 buts cette saison), Guido Carrillo (2 buts) et Adama Diakhaby (1 but) ont tous l’occasion d’avoir du temps de jeu, alors que Stevan Jovetic (2 buts) est indisponible. Aucun n’a brillé pour l’instant. Le Sénégalais s’est rapidement imposé dans le onze par sa puissance mais est rentré dans le rang et évolue désormais sur la gauche pour compenser la longue absence de Lemar. L’Argentin, au club depuis 2015, est une doublure trop discrète malgré son doublé contre Guingamp (6-0). Enfin, le Bleuet recruté à Rennes n’a pas convaincu lors de ses 5 titularisations de suite en début de saison. En attendant que l'un de ces attaquants s'affirment, Jardim est ainsi passé en 4-2-3-1 avec le seul Falcao en pointe.