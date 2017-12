Ligue des Champions : Sadio Mane qualifié, Koulibaly out

Les Lions, en lice ce soir pour la dernière journée des matches de poule, ont connu des fortunes diverses.



Liverpool de Sadio Mané a étrillé le Spartak Moscou sous la marque de 7 buts à 0. L’international sénégalais, Sadio Mané, auteur d’une prestation XXL, s’est offert un doublé retentissant. Il a inscrit la 4e but en début de seconde période (46e) et le 6e but à la 76e minute. C’est le premier doublé de sa carrière en Ligue des Champions. Il inscrit ainsi ses 2 et 3e but dans la compétition.



Naples de Kalidou Koulibaly devait s’imposer ce soir et espèrer une mauvais résultat pour le shaktar Donetsk. Malheureusement, les Italiens quittent la compétition après leur défaite (2-1) face à Feyenoord.



Déjà éliminée, l’AS Monaco de Keita Baldé a chuté lourdement face au FC Porto. Les Portuguais se sont imposés sur la marque de 5 buts à 2. Entré en jeu à la 76e minute, Keita Balde a délivré une passe décisive pour Falcao.





