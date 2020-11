Ligue des Champions : Le PSG s'incline 2-1 contre Leipzig, Gana Guèye exclu !

Le PSG a concédé une défaite qui le place dans une situation très compliquée sur la pelouse du RB Leipzig (2-1), ce mercredi. Un match sans pour les parisiens qui ont perdu idrissa Gana Guèye et Presnel Kimpembe exclus en cours de partie.



Le PSG avait pourtant parfaitement démarré la rencontre avec l'ouverture du score par Angel Di Maria dès la 6e minute (0-1.) c'est finalement Christopher Nkunku, formé au PSG, qui égalise d'une frappe à l'entrée de la surface juste avant la pause (1-1, 42e). Au retour des vestiaires, le PSG perdra définitivement le fil de la partie, Kimpembe concédera un penalty que Forsberg transformera pour donner la victoire au club Allemand (2-1, 57e.)



Exclu à la 69e minute de jeu, l'international sénégalais, idrissa Gana Guèye, continue sa traversée du désert avec le Paris Saint-Germain où il peine à s'imposer. Méconnaissable depuis son arrivée au PSG, Gana enchaîne les contre-performances miné par les blessures et la forte concurrence au milieu. L'ancien joueur d'Everton semble désormais plus que jamais sur la sellette à l'image de son club classé 3e du groupe H derrière Leipzig et Manchester United.