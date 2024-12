Ligue Basketball Féminin: « Il y a quelques jours, nous ne savions même pas que nous participerions à ce championnat. » (Coach JA)

La Jeanne d’Arc (JA) de Dakar a fait une entrée réussie dans la Ligue africaine féminine de basketball 2024, en s’imposant face à l’ASB Makomenos de la République démocratique du Congo sur le score de 57 à 34. Cette rencontre, qui s’est déroulée ce samedi au stadium Marius Ndiaye de Dakar, marquait la deuxième journée de la phase de poules.



Lors de la conférence de presse, le coach de la JA, Anthioumane Ly, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance, soulignant les conditions exceptionnelles dans lesquelles l’équipe s’est préparée : « Il y a quelques jours, nous ne savions même pas que nous participerions à ce championnat. » Il a salué les sacrifices des joueuses et le soutien des dirigeants, qui ont permis à l’équipe de rejoindre le tournoi grâce à une "wild card", après le retrait du Nigeria Customs.



Le coach a également évoqué le défi d’un manque de préparation, avec seulement deux séances d’entraînement avant le tournoi : « Nous avons tenté de mettre en place une organisation tactique minimale pour compenser nos lacunes. » Malgré ces contraintes, l’équipe a su démontrer sa détermination et gérer efficacement la rencontre.



Anthioumane Ly a cependant noté des axes d’amélioration, notamment sur le plan offensif et dans les relations de jeu, affirmant que ces éléments seront prioritaires pour les prochains matchs.



Cette victoire place la JA dans une dynamique positive alors qu’elle s’apprête à affronter Ferroviario Maputo (Mozambique) lundi prochain.