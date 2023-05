Ligue 1 : As Pikine-Casa Sport et Diambars-Stade de Mbour les attractions de la 20ème journée

La 20ème journée de la Ligue 1 prévue ce week-end est riche en confrontations. Déjà pour ce samedi, les deux rencontres ont l’allure de derby. Les académiciens de Diambars de Saly vont recevoir le club fanion de la petite côte, le Stade de Mbour dans un des derbies de petite côte.



Et à Dakar, les autres académiciens de Dakar Sacré-Cœur vont aussi recevoir l’ogre Jaaraf.



Mais l’attraction de cette journée c’est le classico des deux équipes qui ont les comités de supporters les plus influents. L’As Pikine après son nul vierge dans le derby de la banlieue la journée précédente, va recevoir le Casa Sport qui a le plus grand et organisé comité de supporters de la Ligue 1 à Alassane Djibo de Pikine. Une rencontre prometteuse et sur le terrain et sur les gradins.