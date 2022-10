Libération des prisonniers d’opinion : Le ministre Ismaïla Madior Fall pas contre…

Un vent d’apaisement est-il en train de souffler au grand bonheur des détenus d’opinion ? C’est en effet la brise qui s'annonce si l’on s’en tient à la réaction positive du garde des sceaux, ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall. L’information a été livrée par Alioune Tine, ancien président de la Radhoo et fondateur de la boite à idées, Africajom Center.



À la tête d’une délégation avec Malang Fickou et I. Mbodj, Alioune Tine a rencontré le ministre de la justice pour demander la libération des « prisonniers d'opinion ». Le combattant pour les droits de l’homme affirme que le ministre a bien écouté et a adhéré à la démarche pour l’apaisement. Selon Alioune Tine, la délégation lui a remis même la liste de ces détenus que nous tâcherons de vous donner dans les prochaines heures.