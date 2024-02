Libération de Sonko et de Diomaye : « Tout est Possible… » (Me Aissata Tall Sall)

L'actuel ministre de la justice ne semble pas écarter la possibilité de remise en liberté d’Ousmane Sonko et du secrétaire général de l'ex-Pastef, Bassirou Diomaye Faye. Me Aissata Tall Sall s’est probablement préparée à cette question en venant à la conférence de presse qu’elle a organisée ce mardi pour faire le survol de l’actualité judiciaire. Le garde des sceaux s’explique : « La seule chose que je peux dire les concernant, c’est qu’il y’a des dossiers qui se suivent au cas par cas en fonction des éléments objectifs qui s’y trouvent. Certainement, nous aurons d’autres dossiers à apprécier. Mais cela ne veut pas dire la libération pour tout le monde. Mais retenons que tout est possible selon la loi, selon la procédure et selon les éléments se trouvant dans les dossiers… »