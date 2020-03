Libération de Guy Marius Sagna : la réaction de Barthélémy Dias

Le tonitruant activiste Guy Marius Sagna a bénéficié d’une liberté provisoire en début d’après-midi. Il a recouvert la liberté après plus de 80 jours de prison. Pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias qui a longtemps défendu son cas, cette libération est un ouf de soulagement. « Guy Marius Sagna libre !! alhamdoulilah...... Merci à ce vaillant peuple mobilisé contre l'injustice, la dictature et l'arbitraire. Diarama ñio lank, ñio bagne » a-t-il écrit sur sa page facebook. Il a aussi remercié l'église catholique du Sénégal, mais aussi la famille omarienne, particulièrement Thierno Madani Tall. Il a pour finir indiqué que « la lutte continuait pour faire face « au 3ème mandat, à la hausse de l'électricité » et pour dire non « au statut particulier de Dakar »