Levée du corps de Boun Dionne : Mounirou Sy expose les 03 dernières volontés du défunt au Premier ministre Ousmane Sonko

Devant l’assistance venue nombreuse pour présenter ses condoléances aux membres de la famille du défunt Mahammed Boun Abdallah Dionne, Mounirou Sy son ami et mandataire, est largement revenu sur la foi et l’engagement qu’a toujours su garder son leader jusqu’à son dernier souffle.

« Il a toujours gardé sa foi et sa croyance en Dieu et j’en sais quelque chose, sa vie a été truffée d'obstacles qu’il a bien su gérer, on discutait beaucoup et il aimait bien parler du prophète Mohamed (PSL) …. Mr le Premier ministre, Mr le président de l’Assemblée, la disparition de Boun doit nous servir de leçon, il aimait beaucoup son pays et il l’aimait pour de vrai », assure le mandataire.

Avant de quitter le public, Mounirou est revenu devant les autorités sur les dernières volontés de son leader.

Ces préoccupations étaient entre autres :

- Que chaque jeune ait un emploi, mais pour cela un métier en vue de préserver sa dignité

- Que chaque famille ait un toit pour vivre de manière très décente

- Et enfin que le Sénégal soit réconcilié en cassant les démarcations pour construire des ponts entre la population et le gouvernement.

Des volontés qu’a bien détailler Mounirou Sy devant le Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’il puisse lui et le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en faire une nécessité.

Mounirou annonce aussi qu’un « Ndial » sera donné au président de la part des membres de la coalition Boun Dione pour que l’autorité puisse les remettre de ses mains aux membres de la famille.