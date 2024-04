Levée du corps de Boun Abdallah Dionne : Aliou Sall fait des révélations explosives sur l'homme

Parmi les autorités qui étaient présentes à l’occasion de la levée du corps de l’ancien Premier ministre, il y a le frère du président sortant, Aliou Sall. L’ancien maire de la ville de Guédiawaye qui a longtemps cheminé avec l’autorité, Mahammed Boun Abdallah Dionne, rappelle la fraternité de leurs relations.

Aliou semble bien connaître l’homme, car selon lui, il fait partie de ceux qui l'ont guidé et accompagné dans sa carrière professionnelle surtout qu’il était reparti en France à l’ENA pour reprendre ses études alors que le défunt était chef de mission économique à Paris. Par la suite, ses conseils ont bien été avantageux car c’est sur quoi Aliou s’est fondé pour lui aussi être chef de mission en Chine.

« Je me demandais même dès fois, est-ce que Boun ne m’aimait pas plus que Macky. Tellement qu’il m’a accompagné dans mes ambitions personnelles », a-t-il assuré. « Malgré qu’il soit séparé du président Macky Sall, nos relations ont continué », laisse-t-il entendre.

Après les témoignages du grand frère du défunt, Cheikh Diop Dionne, Aliou a bien confirmé, montrant toute l’amitié que le défunt entretenait avec son aîné, le président Macky Sall.

« Même Macky a fait tout son possible pour le guérir mais à un moment donné, c’est comme si Boun n’en faisait rien de grave et disait « Nama Sibourou Raye… » lorsque l’autorité voulait l’évacuer en pleine campagne électorale », relève Aliou de la dernière discussion entre Macky et le défunt.

Selon Aliou Sall, la maladie de Boun a été longue et difficile, mais ce dernier a toujours su garder la tête haute pour continuer à servir son pays...