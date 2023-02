Levée des couleurs Lycée Seydina Issa Rohou Lahi (EX L.P.A) : Le ministre de la jeunesse appelle au respect des valeurs citoyenne et civique de la république

En cette matinée du 06 février 2023, le lycée Seydina Issa Rohou Lahi (EX L.P.A) des Parcelles assainies a abrité une cérémonie de levée des couleurs. Occasion offerte à l’administration de l'établissement pour promouvoir le civisme et la citoyenneté au sein du Lycée. Présidée par le ministère de la jeunesse Pape Malick Ndour en présence des autorités locales, du corps professoral, de l’ensemble des élèves et des notables de la Commune, la cérémonie de levée des couleurs a été une occasion pour le ministre de délivrer un message fort à l’endroit des pensionnaires de dudit établissement pour le respect des valeurs citoyenne et civique de la république. Le ministre a par ailleurs invité les élèves du Lycée Seydina Issa Rohou Lahi à s’inspirer des anciens pensionnaires de l’établissement à l’image de sa personne et des autres cadres pour devenir de bons citoyens.