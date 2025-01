Levée de l’immunité de Farba Ngom : Ses avocats dénoncent le lynchage médiatique et exigent une justice impartiale

Dans un point de presse organisé fermement et pleine de conviction, Me Doudou Ndoye, un des avocats de Farba Ngom, a dénoncé le traitement médiatique réservé à son client. Il a souligné que, jusqu'à présent, ni Farba Ngom ni ses défenseurs n'ont eu connaissance des faits précis qui lui sont reprochés.



Les avocats ont ainsi appelé les Sénégalais à éviter de faire des suppositions ou de juger prématurément l’honorable député. Selon Me Doudou Ndoye, tant que les accusations ne sont pas formellement présentées et que le processus judiciaire n’a pas suivi son cours, il est injuste et dangereux de lancer des accusations publiques.



Il a également insisté sur le fait que, si Farba Ngom est coupable, il devra en rendre compte devant la justice, mais tant que la culpabilité n’est pas prouvée, la présomption d’innocence doit être respectée.



En conclusion, l’avocat a averti que si l’on permettait un tel lynchage médiatique, tout citoyen pourrait être victime de cette même injustice, et que la société devrait attendre les résultats d’une enquête sérieuse avant de tirer des conclusions.