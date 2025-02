Les travailleurs des Câbleries du Sénégal et d’Excellec SA dénoncent des injustices et menacent de faire grève

Réunis ce lundi 3 février 2025 au siège du FRAPP, les employés des entreprises Les Câbleries du Sénégal (LCS) et Excellec SA ont dénoncé des conditions de travail difficiles et des licenciements jugés abusifs. Face à ces injustices, ils interpellent les autorités et envisagent un mouvement de grève.

Ce lundi, le siège du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a été le théâtre d’une conférence de presse tenue par les travailleurs des entreprises Les Câbleries du Sénégal (LCS) et Excellec SA. Ces derniers ont profité de cette tribune pour dénoncer des conditions de travail qu’ils jugent éprouvantes et injustes, pointant notamment du doigt la lourdeur des charges de travail, des horaires excessifs et des licenciements qu’ils estiment arbitraires.

Face à cette situation, ils ont lancé un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’au ministre du Travail Abass Fall, afin que des mesures soient prises pour remédier à ces dysfonctionnements. « Nous sommes à bout. Nous travaillons dans des conditions inhumaines, avec des cadences intenables et sans aucune reconnaissance. Pire encore, des collègues sont licenciés sans motif valable », a dénoncé Ousmane Camara porte-parole du jour.

Si aucune solution n’est trouvée, les employés menacent de passer à la vitesse supérieure en lançant un mouvement de grève pour se faire entendre. « Nous avons choisi d’alerter les autorités en premier lieu, mais si aucune réponse n’est apportée à nos revendications, nous n’excluons pas de paralyser nos entreprises jusqu’à ce que justice soit faite », ont-ils averti.