Les révélations de Mouhamadou Moustapha Ba sur le Ministre Cheikh Diba : « Il avait quitté la si lucrative DGID, pour venir servir dans une…."

La passation de service entre le ministre sortant Mouhamadou Moustapha Ba et le ministre entrant Cheikh Diba s’est déroulée dans une atmosphère de sentiments de fraternité. Les premiers mots du ministre sortant en témoignent sur leur relation.



« Monsieur le Ministre Cheikh Diba est un jeune frère ; ça, je pense que tout le Sénégal le sait… », déclare-t-il. Poursuivant, il retrace brièvement le brillant, élogieux et courageux parcours de son frère.



« J’ai eu le privilège de l’accueillir en 2015 à la Direction générale du Budget, où il a été mon conseiller technique. A l’époque déjà, j’avais été impressionné par ce jeune inspecteur des impôts et domaines qui avait accepté de quitter la si lucrative DGID, pour venir servir dans une direction générale où il serait trois fois moins bien payé, mais qui tenait coûte que coûte à approfondir sa formation en finances publiques », explique-t-il.



« A la Direction Générale du Budget , il s’est tellement acquitté de sa charge que le ministre des finances de l’époque nous l’a arraché pour en faire son conseiller technique et lui confier le suivi du programme avec le FMI, l’un des dossiers les plus importants de ce département. Mais, je peux dire (lui il sait moi je sais) qu’il avait aussi la casquette de Conseiller Technique du DGB puisqu’il continuait à gérer beaucoup de mes dossiers », révèle-t-il, avec un air radieux.



En effet, le ministre sortant a rappelé le rôle prépondérant joué par son successeur Cheikh Diba dans l’élaboration des programmes budgétaires notamment avec le nouveau programme conclu avec le FMI, qui s’inscrit dans une dynamique d’accélération des réformes consolidantes, permettant d’améliorer la gouvernance des finances publiques, de consolider les mesures pour asseoir un cadre macroéconomique sain et une économie plus résiliente.



« Dans ce travail, quelqu’un a joué un rôle primordial puisqu’il était à la manette dans la préparation des lois de finances. Je veux parler du Directeur de la programmation budgétaire, à qui je passe aujourd’hui le témoin en sa nouvelle qualité de Ministre des Finances et du Budget. C’est pourquoi, vous devinez la joie et la fierté qui m’animent aujourd’hui. C’est pour vous dire à quel point le nouveau Ministre des Finances et du Budget du Sénégal est un homme compétent, complet et amoureux du travail », déclare-t-il avec grand sourire.



Falil Gadio (Stagiaire)