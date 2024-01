Les propriétaires de parcelles du site Ndiakhaté Amar (Tivaouane-Chérif Lô) interpellent l'autorité compétente

Le quartier Ndiakhaté Amar à cheval entre Tivaouane et Chérif Lô est morcelé et vendu anarchiquement. Plusieurs personnes ont acquis des titres d'attributions de terrains de la mairie de Tivaouane ou de Chérif Lô. Selon le porte-parole du jour du collectif solution site Ndiakhaté Amar, Abdou Karim Mbaye, "pour disposer d'une mutation à Tivaouane, il faut un acte de propriété délivré par le délégué du quartier Balkhawmi et un ordre de recette pour payer la somme de 100 000 FCFA au trésor public. À Chérif Lô, pour disposer d'une mutation, il faut verser la somme de 210 000 FCFA sans reçu à une personne qui n'est pas un agent municipal. Le collectif a fait face à la presse pour dénoncer les dysfonctionnements et le mutisme du maire de Tivaouane, Diop Sy sur l'effectivité de la délimitation afin que les limites de sa commune soient connues de tous sur le site de Ndiakhaté Amar dénommée aussi quartier Balkhawmi.

Abdou Karim Mbaye informe également que les tentatives pour mettre en œuvre un processus de recensement, d'identification des numéros de parcelles suivi d'une régularisation dudit site suivant le plan de lotissement sont restées vaines. D'autres part, dira le porte-parole, le président de la commission domaniale de la commune de Tivaouane vu le décret N° 2009-126 du 06/02/2009 portant l'extension des limites de la commune de Tivaouane confirme qu'une partie du site de Ndiakhaté Amar derrière la station EDK est situé dans le quartier Balkhawmi de Tivaouane, ce que la commune de Chérif Lo refuse catégoriquement.

À rappeler que le lotissement du site de Ndiakhaté Amar a été effectué en 2008 par un géomètre agréé, Alpha Mané sous le magistère de feu, Mamadou Diakhaté président à l'époque de la communauté rurale de Chérif Lô suite à un protocole d'accord avec les propriétaires des champs du village de Ndiakhaté Amar.