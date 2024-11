Les produits alimentaires : légumes et viande en forte hausse… Une hausse qui pèse lourdement sur le panier de la ménagère.( ANSD )

L’augmentation des prix des produits alimentaires a été le principal moteur de l’inflation mensuelle. En effet, les prix des « légumes frais » ont bondi de 25,8% pour les légumes en feuilles et de 13,6% pour les fruits et racines, en raison de la chute de l’offre durant la période d’hivernage. Les agrumes (+4,1%), la viande de bœuf (+1,6%) et le poisson frais (+1,1%) ont également contribué à cette hausse. Cependant, certains produits comme le lait (-3,4%), les pâtes alimentaires (-2,3%) et les huiles (-0,5%) ont connu une baisse, tempérant légèrement l’augmentation générale. Sur un an, les prix des produits alimentaires sont en repli de 1,9%, selon l’ANSD.