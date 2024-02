« Les meilleurs délais, c’est lorsque les acteurs du dialogue se mettront ensemble... » (Me Aïssata T. Sall)

Face à la presse ce mardi, la ministre de la justice, Me Aissata Tall, s’est longuement exprimée sur l’actualité judiciaire, non sans s’épancher sur l’expression « la plus utilisée » depuis que le conseil constitutionnel a donné sa décision sur le décret présidentiel abrogeant la convocation du corps électoral : « Organiser l’élection présidentielle dans les meilleurs délais ».

Pour la Garde des Sceaux, chacun peut se faire une interprétation de cette expression « juridico-politique ». « Personnellement, ce que j’ai vu et qui émane du conseil constitutionnel, c’est que nous sommes astreints à organiser l’élection dans les meilleurs délais. Alors, lorsque les acteurs du dialogue se retrouveront, ils diront ce qu’ils pensent des meilleurs délais. Mais moi, j’ai ma façon de penser sur la question. Toutefois, le président de la république a jugé nécessaire de convier tous les acteurs et de ne pas se limiter à son appréciation propre. Cependant, vous aurez certainement dans les jours à venir les meilleurs délais comme indiqué par le conseil constitutionnel.