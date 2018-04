Les images de la 5ème édition de la nuit du Prophète Mohamed (PSL ) organisée par le Dahira Sopey Khadija du quartier Ndouck-Hlm de Fatick Commune

L’union sacrée de tous les chefs religieux autour du chef de l’Etat pour un second mandat,au regard de son bilan et posture envers les foyers religieux Mel est le voeux de Meïssa Mahécor Diouf, responsable politique APR. Le Président de la plateforme d’accompagnement des jeunes du Sénégal a parrainé la 5ème édition de la nuit du Prophète organisée par le Dahira Sopey Khadija du quartier Ndouck-Hlm de Fatick Commune ce Samedi 28 Avril 2018. Acompagné d’une forte délégation dont Mr Diamé Diouf, conseiller technique en Éducation du président de la République, le Président du Conseil départemental de Fatick, Mr Omar Sène, les deux adjoints au Maire de la commune, les badienou gokh et autres leaders politiques, ce cadre du Port Autonome de Dakar a prié pour que cesse la crise scolaire au Sénégal.

Après la formation sur le code de la route, l’appui en matériel didactique aux écoles maternelles, un don de médicaments aux postes de santé et le financement des femmes, le parrain du jour vient de poser un acte dans son fief en acceptant de parrainer cette nuit religieuse animée par Serigne Fadel Guèye de Thiès et Ousaz Assane Seck de la TFM.