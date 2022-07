Les félicitations du roi Pelé à Mané : « Sadio Mané a déjà conquis des fans du monde entier pour son football »

Edson Arantes do Nascimento, dit le roi Pelé s’est fendu d’un post sur la toile pour adresser ses vives félicitations à Sadio Mané, sacré meilleur joueur africain lors des CAF Awards 2022.



Une marque de respect et de considération venant du plus grand joueur de l’histoire du football, envers l’attaquant international sénégalais du Bayern Munich.



« Sadio Mané a déjà conquis des fans du monde entier pour son football. Et je suis l’un d’entre eux. Je tiens à te féliciter pour avoir gagné le prix du Joueur Africain de l’année. Continue ta route mon ami. Tu as encore beaucoup d’autres barrières à briser », a-t-il partagé sur son compte Instagram accrédité de plus de 9 millions d’abonnés.