Les câblodistributeurs réclament une autorisation et la signature de leur cahier de charges

Dans sa déclaration, le consortium des câblodistributeurs du Sénégal a associé dans ses remerciements, les autorités sectorielles des communications audiovisuelles qui ont publié une circulaire invitant les acteurs à la signature de leur cahier des charges et à se faire délivrer leur autorisation. Au nom des câblodistributeurs, le gérant du CCDS, Papa Alioune Camara a fait part de leur inquiétude sur la problématique de certaines entreprises dites étrangères qui ont publié une circulaire invitant les acteurs à la signature de leur cahier des charges et de se faire des autorisations alors que des lettres de demande de cahier des charges et d’autorisation demeurent sans suite.

En tout état de cause, ces derniers sollicitent la signature de leur cahier de charges et d’autorisation. « Nous sollicitons une rencontre avec Monsieur le Premier Ministre, Ousmane Sonko pour lui exposer notre démarche contributive au projet et au Jub Jubbal Jubbanti ».