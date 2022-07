Législatives2022 / Temps d'antenne : Pape Djibril Fall fait un plaidoyer fort pour le secteur primaire.

Le candidat de la coalition les serviteurs/MPR a fait face aujourd'hui aux sénégalais dans le cadre de la première phase des temps d'antenne accordés aux différentes coalitions devant prendre part aux législatives.



Pape Djibril Fall a ainsi axé son intervention sur le secteur primaire en mettant l'accent sur la pêche, l'agriculture et l'élevage.



Selon lui, en dépit des milliards que l'État a investis dans ce secteur, les acteurs peinent toujours à joindre les deux bouts et la plupart d'entre eux sont dépourvus de moyens pour vivre dans le confort. Pape Djibril Fall de regretter cet état de fait en appelant à une nouvelle politique à même de changer cette donne, une fois à l'hémicycle.



S'agissant de l'agriculture, M. Fall de souligner que le Sénégal consacre une partie très importante de son budget à ce secteur, mais aucune avancée n'a été notée et en plus l'on se permet d'aller dans d'autres pays pour quémander de quoi vivre. Le leader de la coalition les serviteurs/MPR de déplorer ce comportement avant de militer pour une nouvelle politique agricole à travers la mécanisation du secteur.



En conclusion, M. Fall d'appeler à ce que l'on respecte davantage nos pêcheurs, nos électeurs et nos agriculteurs pour que notre pays puisse prendre part au prochain rendez-vous des futurs décideurs...