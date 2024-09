Législatives anticipées : le Parti socialiste, Khalifa Sall, Amadou Ba et la Gauche plurielle, en marche vers une large coalition 

La Secrétaire générale du Parti socialiste, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a rencontré le Premier ministre Amadou Ba, initiateur de la Nouvelle Responsabilité, ce samedi 21 septembre 2021, à la Maison Léopold Sédar Senghor.

En présence de leurs délégations respectives, les deux dirigeants politiques ont entamé des discussions franches et approfondies sur les élections législatives anticipées de novembre 2024.

Aminata Mbengue Ndiaye a confirmé à Amadou Ba la disposition du Parti socialiste de travailler à la construction d’une large coalition des forces de l’opposition, ouverte et sans exclusive, pour faire face au pouvoir actuel et sauver le Sénégal.

Après avoir développé de nombreuses convergences de vue sur les enjeux et l’importance cruciale de ces législatives anticipées, le Parti socialiste et la Nouvelle Responsabilité ont acté leur volonté commune et leur détermination à travailler ensemble et avec toutes les forces de l’opposition, en vue de disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale.

À cet effet, les deux chefs de délégation ont mis en place un groupe de contact qui pilotera les actions communes en vue de concrétiser cette ambition. En droite ligne de sa volonté de contribuer à la constitution d’un large rassemblement de l’opposition, la secrétaire générale du Parti socialiste continue ses concertations avec ses partenaires de la social-démocratie et de la gauche sénégalaise. Après la Gauche plurielle dont il est un membre actif depuis les Assises d’Août 2023, le Parti socialiste rencontre ce dimanche le leader de Taxawu Sénégal Khalifa Sall, puis il se concertera aussi avec l’AFP et d’autres membres de la grande famille socialiste.